شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تفاجئ الطلاب بعدد ساعات الدراسة في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرت وزار ة التعليم استفتاء لأولياء الأمور للمشاركة في تحديد المواعيد المناسبة للدوام عند بعد خلال شهر رمضان.

وكشف جدول الاستفتاء أن عدد ساعات الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان ستكون 3 ساعات يوميا، موضحا أن المرحلة المتوسطة والثانوية ستدرس لمدة 4 ساعات.

ونشرت وزارة التعليم جدول يحتوي على 87 مقترحات لمواعيد الدراسة عن بعد في شهر رمضان لطلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مطالبة أولياء الأمور بالمشاركة والتصويت على كافة الخيارات المتاحة.