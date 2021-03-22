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"التعليم" تفاجئ الطلاب بعدد ساعات الدراسة في رمضان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرت وزار ة التعليم استفتاء لأولياء الأمور للمشاركة في تحديد المواعيد المناسبة للدوام عند بعد خلال شهر رمضان.

 

وكشف جدول الاستفتاء أن عدد ساعات الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان ستكون 3 ساعات يوميا، موضحا أن المرحلة المتوسطة والثانوية ستدرس لمدة 4 ساعات.

 

ونشرت وزارة التعليم جدول يحتوي على 87 مقترحات لمواعيد الدراسة عن بعد في شهر رمضان لطلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مطالبة أولياء الأمور بالمشاركة والتصويت على كافة الخيارات المتاحة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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