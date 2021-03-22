شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الكويت والبحرين والأردن على مبادرة ‎المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الكويت والبحرين والأردن عن دعمهم لمبادرة ‎المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:"نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن".

وأعلن وزير الخارجية عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، معلنا عن وقف إطلاق نار شامل بمراقبة الأمم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية، الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة، مؤكدا على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أرضها وشعبها ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي.