شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الخارجية: نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:"نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن".

وكان وزير الخارجية أعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، معلنا عن وقف إطلاق نار شامل بمراقبة الأمم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية، الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة، مؤكدا على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أرضها وشعبها ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي.

‏وأوضح أن التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي في إطالة الأزمة باليمن، مشيرا إلى أن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات.