اخبار السعوديه

شاهد.. وزير الخارجية: نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزير الخارجية: نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:"نتوقع من ‎واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن".

 

وكان وزير الخارجية أعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، معلنا عن وقف إطلاق نار شامل بمراقبة الأمم المتحدة.

 

ودعا وزير الخارجية، الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة، مؤكدا على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أرضها وشعبها ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي.

‏وأوضح أن التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي في إطالة الأزمة باليمن، مشيرا إلى أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا