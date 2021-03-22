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شاهد.. وزير الخارجية يعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، معلنا عن وقف إطلاق نار شامل بمراقبة الأمم المتحدة.

 

ودعا وزير الخارجية، الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة، مؤكدا على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أرضها وشعبها ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي.

‏وأوضح أن التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيسي في إطالة الأزمة باليمن، مشيرا إلى أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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