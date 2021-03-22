شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب المؤرخ والباحث في التراث أحمد بن مساعد الوشمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي المؤرخ والباحث في التراث، الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي، اليوم الإثنين، إثر وعكة صحية.

وقال الإعلامي محمد الهمزاني، أنه سيصلى على الفقيد في مقبرة الشمال بعد صلاة عصر يوم غدٍ الثلاثاء.

ونعى عدد من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الوشمي أحد المؤرخين والباحثين في التراث لمدينة الرياض وأحيائها القديمة، حيث قدم سلسلة حلقات بعنوان "الرياض التاريخية.. الرياض عبر العصور" لدارة الملك عبدالعزيز.