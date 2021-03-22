شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تدهور صحة الشيخ صالح الفوزان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الموقع الرسمي لعضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تدهور حالته الصحية.

وقال الموقع الرسمي للشيخ عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن "الفوزان" يتمتع بالصحة والعافية ويمارس أنشطته المعتادة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وعدم تصديق الشائعات أو نشرها.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن أن "الفوزان" يرقد حالياً طريح الفراش بعد تدهور حالته الصحية، وبعضهم تساءل عما إذا كان هناك علاقة بين تدهور صحة الشيخ وتلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد