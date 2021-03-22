شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل قضية لطالب سعودي بأمريكا بسبب سلاح ناري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تنظر محكمة أمريكية في ولاية نيومكسيكو، في قضية حيازة طالب سعودي سلاحاً نارياً بشكل غير قانوني.

ويذكر أن المتهم اعتقل في ديسمبر 2019 بعد دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله بناءً على معلومات أدلى بها أحد معارفه، ولم تحدّد المحكمة موعداً جديداً للنظر في طعن قدّمه محامي المتهم ضد التهم الموجهة إليه.

وجاء في ثائق المحكمة، أن المدعى عليه ينفي جزئياً بعض التهم الموجهة إليه، كما أن القضية تشمل بعض الأقوال المتضاربة؛ حيث إن زوجته وهي أمريكية الجنسية تدعي أن السلاح ملكها.

وأشارت أدلة المحققين الفيدراليين إلى أن السلاح يعود للزوج بناءً على المعلومات التي تلقاها العملاء الفيدراليون مدعومة بمحادثة للمتهم مع أحد الأشخاص يؤكد فيها امتلاكه السلاح ونوعه.

وأضافت الوثائق أن زوجة المتهم قبل تفتيش المنزل ذكرت أنها لا تعلم أي شيء عن السلاح ولا يوجد لديهم سلاح، وبعد العثور عليه غيّرت أقوالها وقالت إن السلاح يعود إليها لكنها لم تتمكن من تحديد مواصفاته ونوعه ومكان إخفائه.