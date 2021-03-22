بعد الفيديو وعقب توجيه الفيصل.. القبض على المتباهي بالاعتداء على “خيل” بجدة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، اليوم، أنه إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل فقد تمّ القبض على مواطن في محافظة #جدة تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على “خيل”، محدثاً إصابات ظاهرة على أجزاءٍ من جسمه، وتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الإمارة فقد تمّ توقفه تمهيداً لإحالته إلى #النيابة_العامة. Source sabq





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