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مواطن يتحرش بفتيات في الطائف ومطالب بالقبض عليه

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تداول في الساعات الماضية مقطع فيديو -يتعذر نشره- لمواطن يتحرش لفظيا بمجموعة من الفتيات.
وتصدر وسم ” متحرش الطائف ” قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، وسط مطالبات للجهات المسؤولة بالتدخل واتخاذ اللازم.

وتناول المقطع ألفاظ خادشة وإيحاءات وجهها المتحرش للفتيات، فيما قامت إحداهن بتصويره وتهديده بإبلاغ الشرطة.

Source slaati


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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