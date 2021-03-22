مواطن يتحرش بفتيات في الطائف ومطالب بالقبض عليه

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تداول في الساعات الماضية مقطع فيديو -يتعذر نشره- لمواطن يتحرش لفظيا بمجموعة من الفتيات.

وتصدر وسم ” متحرش الطائف ” قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، وسط مطالبات للجهات المسؤولة بالتدخل واتخاذ اللازم. وتناول المقطع ألفاظ خادشة وإيحاءات وجهها المتحرش للفتيات، فيما قامت إحداهن بتصويره وتهديده بإبلاغ الشرطة. Source slaati





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