︎ :
.
نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أمس (الأحد) صورة له تجمعه بوالدته، موجهًا لها رسالة عبر فيها عن شكره وحبه لها، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الأم العالمي.
وقال الشيخ محمد بن زايد في رسالة بمناسبة يوم الأم: “الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات أنتن الخير والبركة نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها”.
وأضاف: “تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم في يوم الأم وفي كل يوم أدام الله عليكن الصحة والسعادة”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ محمد بن زايد ينشر صورة له برفقة والدته ويوجّه لها رسالة بمناسبة يوم الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.