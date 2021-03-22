الشيخ محمد بن زايد ينشر صورة له برفقة والدته ويوجّه لها رسالة بمناسبة يوم الأم

︎ :

.



نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أمس (الأحد) صورة له تجمعه بوالدته، موجهًا لها رسالة عبر فيها عن شكره وحبه لها، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الأم العالمي.

وقال الشيخ محمد بن زايد في رسالة بمناسبة يوم الأم: “الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات أنتن الخير والبركة نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها”.

وأضاف: “تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم في يوم الأم وفي كل يوم أدام الله عليكن الصحة والسعادة”.

Source akhbaar24.argaam

