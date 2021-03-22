3 علامات لمعرفة الفرق بين العود الطبيعي والصناعي (فيديو)

︎ :

.



بالمملكة وبمنطقة الخليج، حيث يتم استخدامه في جميع المناسبات الاجتماعية وغيرها من المناسبات، ويتوفر منه الطبيعي والصناعي، وهناك علامات لمعرفة الفرق بينهما.

وأوضح الخبير وتاجر العود تركي الغويري في برنامج “ديرتنا” على قناة السعودية، أنه يوجد نحو 22 نوعاً من العود الطبيعي، وأشهرها الهندي والماليزي والجاوي والسيلاني وغيرها، كما يوجد عدة علامات تؤكد جودة العود وطبيعيّته.

وبيّن الغويري أنه يمكن تمييز العود الطبيعي وفقاً لعدد من العلامات، وأهمها الرائحة التي يفرزها العود، فيمكن للأشخاص معرفة جودته من خلال تمييز روائح غريبة عند إحراقه، إضافةً إلى عدم تأذي العين من دخانه وعدم تغيّر لون الأجزاء الداخلية عن الخارجية عند كسره.

Source akhbaar24.argaam

