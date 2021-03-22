الإطاحة بشخص ظهر في فيديو متداول يعتدي على آخر بآلة حادة بخميس مشيط

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ألقت شرطة منطقة خميس مشيط، القبض على شخص ظهر في فيديو متداول يعتدي على قائد مركبة وأحد المارة بآلة حادة. وأوضحت الشرطة أن المعتدي مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد أُخضع لفحوصات طبية للاشتباه في حالته الصحية. وأكدت أنه جرى إيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة. Source akhbaar24.argaam





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