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فسرت وزارة الصحة، سبب إدراج حالة “مُحصن مُتعافي” لبعض الأشخاص على تطبيق “توكلنا”، رغم عدم تلقيهم اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”. وجاء توضيح الوزارة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن تسجيل حالته “مُحصن مُتعافي”، رغم عدم تلقيه اللقاح وإصابته سابقاً بالفيروس. وبّينت أنه في حال كان هناك إصابة سابقة بالعدوى يُعتبر تغير الحالة في التطبيق “مُحصن متعافي” صحيح، مضيفةً بأنه بعد ٦ أشهر من الإصابة ستعود الحالة إلى غير مُحصن حتى يتم تلقي جرعة واحدة من التطعيم. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر شخص يجد نفسه مسجلاً كـ “محصن متعافي” في “توكلنا” دون أخذه اللقاح.. و”الصحة” توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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