شاهد.. مُذيع يتصل على الهواء بمُسدد قروض ويتفق معه على عمولة ألف ريال عن كل عميل

︎ :

.



أجرى مذيع مكالمة هاتفية على الهواء بسمسار قروض حاول من خلالها كشف الأضرار التي يتعرض لها بعض المُتعثرين الراغبين في تسديد قروضهم عبر اللجوء لهؤلاء السماسرة.

واتفق الإعلامي عبدالله الغنمي مُقدم برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، خلال المكالمة مع سمسار القروض على مساعدته في سداد 200 ألف ريال قيمة قرض حصل عليه من أحد البنوك.

وطلب سمسار القروض من مُقدم البرنامج تعريفاً بالراتب، ودفتر الشيكات الخاص به حتى يتمكن من إعطائه سيارات مقابل حصوله على 6 آلاف ريال عمولة عن الـ 200 ألف ريال، قبل أن يعرض السمسار عليه ألف ريال عن كل عميل يجلبه له.

من جانبه، أوضح المحامي محمد رضا، أن هؤلاء السماسرة يسهلون الحصول على قروض من البنوك بمقدار 20 راتباً وليس 18 فقط من خلال رفع قيمة تعريف الراتب بالمقدار الذي يسمح بالحصول على تمويل أكبر.

ونوه إلى أنه يتم في تلك الحالة استخدام تعريف راتب مزور ويجري اعتماده من قبل موظف البنك باتفاق مع السمسار دون علم المواطن، لكن مع مرور الوقت يكتشف الأخير بأن القرض تجاوز حجم الراتب ويدخل في مشكلة كبيرة.

Source akhbaar24.argaam

