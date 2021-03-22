حالات كورونا النشطة والحرجة.. وزارة الصحة: رصدنا زيادة ملحوظة في الأعداد

أكدت وزارة الصحة رصدها زيادة ملحوظة في أعداد حالات الإصابة النشطة والحرجة بفيروس كورونا، حاثة الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية وصول عدد الحالات النشطة 4012 حالة منها 595 حالة حرجة، فيما تم إجراء 44161 فحصًا مخبريًا جديدًا.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 385424 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 374799 حالة, فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6613 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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