المبادرة السعودية.. قيادة «التحالف»: نحتفظ بحق الرد على أي انتهاكات حوثية ضد المدنيين

أكد المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف لديها الحق الكامل في الرد على انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية «المدعومة من إيران» ضد المدنيين في السعودية وفي اليمن.

وقال العميد المالكي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار باليمن: «وقف إطلاق النار في اليمن مشروط بقبول المبادرة من طرفي الصراع».

وأضاف: «لدينا الحق الكامل في الرد على انتهاكات ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في السعودية وفي اليمن»، متابعًا: «لدينا القدرات الكافية للتصدي لجميع الاعتداءات التي تقوم بها مليشيات الحوثي على السعودية».

وواصل: «الوقت ليس مناسبًا للحديث عن العمليات العسكرية ونتمنى قبول الأطراف اليمنية المبادرة التي طرحتها المملكة».

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