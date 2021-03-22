السعودية.. إصابات كورونا تتخطى الـ400 حالة لأول مرة منذ 12 نوفمبر

تجاوز عدد الإصابات «اليومية» بفيروس كورونا المستجد في المملكة 400 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي، وفق الإخبارية.

وإجمالًا، أعلنت الوزارة تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 4 حالات وفيات، كما تم تسجيل 387 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 374.799 حالة.

وأكدت وزارة الصحة رصدها زيادة ملحوظة في أعداد حالات الإصابة النشطة والحرجة بفيروس كورونا، حاثة الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية مشيرة إلى وصول عدد الحالات النشطة 4012 حالة منها 595 حالة حرجة، فيما تم إجراء 44161 فحصًا مخبريًا جديدًا.

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