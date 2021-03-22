سياسي / سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي



الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

// انتهى //

19:57ت م

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