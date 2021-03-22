السعودية اليوم / انطلاق أعمال الملتقى البيئي غدًا بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

تنطلق بالمدينة المنورة غدًا أعمال الملتقى البيئي بمناسبة أسبوع البيئة، والذي يُنظمه فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة.

وسيتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات التخصصية والتوعوية ومنها: جهود فرع الوزارة بالمنطقة للمحافظة على البيئة وسيُقدمها مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بالمنطقة المهندس بدر العوفي، وموضوع البيئة ومفهوم النقاء والتلوث وسيُقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الدكتور سلطان الشريف، وكذلك محاضرة عن المشاريع البيئية بالمدينة المنورة يُقدمها مدير إدارة الدراسات البيئية بأمانة المدينة المنورة المهندس عادل حماص، إضافة إلى محاضرة بعنوان منهجية الحفاظ على البيئة "وادي العقيق مثالاً " لعضوة هيئة التدريس بجامعة طيبة ريم العوفي.

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19:46ت م

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