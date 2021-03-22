السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحث على الإقرار بقيمة المياه الحقيقية ووقف هدرها



الأمم المتحدة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

حثت الأمم المتحدة، اليوم، في احتفالية افتراضية أقامتها بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إلى تقدير المياه ووقف هدرها على المستوى العالمي.

وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته الافتراضية بهذه المناسبة، أن المياه التي تُنظّم على نحو جيّد تعني الحماية من سوء الصحة والمهانة، والاستجابة للتحديات الناجمة عن تغير المناخ وتزايد الطلب العالمي.

وأكد غوتيريش، أن المياه والتنمية المستدامة مترابطتان بشكل كبير، ولا يوجد جانب من جوانب التنمية المستدامة لا يعتمد عليها اعتمادا جوهريا، داعياً إلى ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتهما بشكل مستدام للجميع.

وأشار إلى أن ذلك يندرج في أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي التزمت البلدان بتحقيقها بحلول عام 2030، مفيداً أنه ينبغي مضاعفة التقدم الحالي أربع مرات لتحقيق فرص حصول الجميع على ذلك.

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