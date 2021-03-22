السعودية اليوم / وزارة النقل تواصل أعمالها في طريق الظهران / العقير / سلوى المزودج



الدمام 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

تواصل وزارة النقل أعمالها في مشروع طريق الظهران / العقير/ سلوى المزدوج، الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه، بإجمالي أطوال 185 كيلومترًا، بعد الانتهاء من جزء منه بطول 107كم، وجاري العمل على الجزء المتبقي بطول 78كم .

ويسهم المشروع في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية عبر تحسين الربط الإقليمي والمحلي لشبكة الطرق مع دول

ويختصر الطريق معدل زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتنمية حركة السياحة لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق في المنطقة الشرقية، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة .

// انتهى //

18:52ت م

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الدمام 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واستواصل وزارة النقل أعمالها في مشروع طريق الظهران / العقير/ سلوى المزدوج، الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه، بإجمالي أطوال 185 كيلومترًا، بعد الانتهاء من جزء منه بطول 107كم، وجاري العمل على الجزء المتبقي بطول 78كم .ويسهم المشروع في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية عبر تحسين الربط الإقليمي والمحلي لشبكة الطرق مع دول مجلس التعاون الخليجي ، ويعزز ريادة المملكة عالمياً في ترابط الطرق محلياً ، وتحسين التنقل بين المدن ، وتقليل الوقت المستغرق للرحلات من خلال نقل حركة الشاحنات خارج بقيق والهفوف.ويختصر الطريق معدل زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتنمية حركة السياحة لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر.ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق في المنطقة الشرقية، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة .// انتهى //18:52ت م0205

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