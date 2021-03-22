السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة انتحلا صفة رجلي أمن



مكة المكرمة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الميانمارية، في العقد الثالث من العمر، وذلك إثر انتحالهما صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ مالي قدره (49) ألف ريال بمحافظة جدة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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18:34ت م

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