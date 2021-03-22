السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد أحياء وحدائق محافظة طريف



طريف 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم ، الأحياء والحدائق بمحافظة طريف .

واطلع سموه على الخدمات المقدمة ,موجهاً بضرورة تصحيح الملاحظات في أعمال البنى التحية ورفع كفاءتها بشكل مستمر وتغطية جميع المواقع وفق الاحتياجات عبر خطط مرحلية والحرص على تحسين مستوى الخدمات البلدية.

وشدد على ضرورة تهيئة البيئة المحفزة التي تحتضن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية لأهالي المحافظة والسعي دائماً لتحقيق طموحاتهم وآمالهم .

// انتهى //

18:26ت م

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