السعودية اليوم / المركز الوطني للرقابة البيئية يطلع على إمكانات صناعة النقل البحري بكلية الدراسات البحرية بجدة



جدة 09 شعبان 1442 هـالموافق 22 مارس 2021 مواس

زار وفد من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، للاطلاع على إمكانات الكلية التعليمية والتدريبية في مجال صناعة النقل البحري في جميع تخصصاته ومناقشة إمكانية التعاون بين الجهتين في المستقبل.

وأوضح عميد الكلية الدكتور فيصل بن واهس الذبياني أن الوفد برئاسة المستشار البيئي البحري ومدير عام التخطيط للطوارئ البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور حسن عنبر، تجول على معرض الكلية ومحاكي الملاحة والهندسة البحرية، والمركز الدولي للتدريب البحري .

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18:24ت م

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