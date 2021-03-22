السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تتجه لإعداد مقاييس للمعرفة الوطنية وتقييم الانتماء الوطني



الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

تتجه هيئة تقويم التعليم والتدريب لإعداد مقاييس للمعرفة الوطنية وتقييم الانتماء الوطني، كونها بيت خبرة في مجال إعداد أسس المقاييس والمعايير، وذلك عبر إجراء مسحٍ للممارسات والتجارب الدولية في تطبيقات المعرفة الوطنية وأدواتها الرقمية.

وشهد مقر الهيئة توقيع مذكرة تفاهم مع دارة الملك عبدالعزيز لتحقيق التعاون المشترك بينهما، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومعالي أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وأوضح معالي أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن الهوية الوطنية من أهم الأسس التي تعتمد عليها الشخصية

وبيّن السماري أن مذكرة التعاون تأتي لزيادة وتعزيز وتقوية المعرفة الوطنية، وليست لوجود نقص أو ضعف، وإنما للزيادة في سبل التعاون ومعرفة مجالات جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة بحكم خبرتها وجودتها في أعمالها ستعين الدارة في هذا المجال، وستعزز المقاييس المهمة وتتلمس لنا الجوانب التي ينبغي أن نركز عليها في الأعمال البحثية والمعرفية والرقمية، لتعريف الشباب والشابات السعوديين والسعوديات بتاريخهم وتاريخ وطنهم.

وتبحث هيئة تقويم التعليم والتدريب مجال قياس المعرفة الوطنية وتطبيقاتها من خلال إجراء مسح للممارسات والتجارب الدولية، كما تعد مقاييس المعرفة الوطنية والأدوات الرقمية المصاحبة لها وتطبيقها.

كما تعمل الهيئة على أتمتة عمليات جمع المعلومات والبيانات وتحليل النتائج، وإصدار الدراسات العلمية ذات العلاقة بنتائج مقاييس المعرفة الوطنية، وإصدار التقارير العامة والتخصصية لمقاييس المعرفة الوطنية والأدوات المصاحبة لها.

وستشارك الهيئة الدارة في بناء نواتج التعلم الرئيسة لقياس مخرجات برامج التعليم العالي ذات العلاقة بالدراسات الاجتماعية، وفي إعداد اختبارات الأولمبياد التاريخي والجغرافي وغيرها.

وتعتني الهيئة بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة وفق التنظيم الخاص بها، وترتكز في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب، كما تعنى بنشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات، وتأسيس شراكات أو مراكز تعزز مسيرة العمل.

// انتهى //

17:58ت م

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الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واستتجه هيئة تقويم التعليم والتدريب لإعداد مقاييس للمعرفة الوطنية وتقييم الانتماء الوطني، كونها بيت خبرة في مجال إعداد أسس المقاييس والمعايير، وذلك عبر إجراء مسحٍ للممارسات والتجارب الدولية في تطبيقات المعرفة الوطنية وأدواتها الرقمية.وشهد مقر الهيئة توقيع مذكرة تفاهم مع دارة الملك عبدالعزيز لتحقيق التعاون المشترك بينهما، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومعالي أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.وأوضح معالي أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن الهوية الوطنية من أهم الأسس التي تعتمد عليها الشخصية السعودية ، وقد طلبنا تعاون الهيئة وتوقيع المذكرة لوضع الأسس وقياس وتقييم الانتماء الوطني من خلال عدد من المجالات، مضيفا أن هناك الكثير من الجهود المبذولة للعديد من المؤسسات السعودية، والدارة تفخر بشبابنا وشاباتنا الذين يقومون بأعمال كثيرة تدل على انتمائهم القوي ووطنيتهم.وبيّن السماري أن مذكرة التعاون تأتي لزيادة وتعزيز وتقوية المعرفة الوطنية، وليست لوجود نقص أو ضعف، وإنما للزيادة في سبل التعاون ومعرفة مجالات جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة بحكم خبرتها وجودتها في أعمالها ستعين الدارة في هذا المجال، وستعزز المقاييس المهمة وتتلمس لنا الجوانب التي ينبغي أن نركز عليها في الأعمال البحثية والمعرفية والرقمية، لتعريف الشباب والشابات السعوديين والسعوديات بتاريخهم وتاريخ وطنهم.وتبحث هيئة تقويم التعليم والتدريب مجال قياس المعرفة الوطنية وتطبيقاتها من خلال إجراء مسح للممارسات والتجارب الدولية، كما تعد مقاييس المعرفة الوطنية والأدوات الرقمية المصاحبة لها وتطبيقها.كما تعمل الهيئة على أتمتة عمليات جمع المعلومات والبيانات وتحليل النتائج، وإصدار الدراسات العلمية ذات العلاقة بنتائج مقاييس المعرفة الوطنية، وإصدار التقارير العامة والتخصصية لمقاييس المعرفة الوطنية والأدوات المصاحبة لها.وستشارك الهيئة الدارة في بناء نواتج التعلم الرئيسة لقياس مخرجات برامج التعليم العالي ذات العلاقة بالدراسات الاجتماعية، وفي إعداد اختبارات الأولمبياد التاريخي والجغرافي وغيرها.وتعتني الهيئة بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة وفق التنظيم الخاص بها، وترتكز في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب، كما تعنى بنشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات، وتأسيس شراكات أو مراكز تعزز مسيرة العمل.// انتهى //17:58ت م0186

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