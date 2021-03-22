السعودية اليوم / جامعة الإمام تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات وتحصد الميدالية الذهبية وخمس جوائز برونزية



الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

شاركت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بعمادة الابتكار وريادة الأعمال بـ6 مشاريع ابتكارية في المعرض الدولي بنسخته الافتراضية لهذا العام، وحصدت جميع المشاريع على ميداليات متنوعة من قبل لجان التحكيم.

وتضمنت المشاريع المشاركة , مشروع "داعم" في مسار الطب والجراحة والأجهزة المساعدة-، ومشروع "آلية قفل التأمين" في مسار الأجهزة الصناعية والتجارية , ومشروع "شاهين" في مسار الحماية وأنظمة الإنذار والإنقاذ , ومشروع "برق" في مسار علوم الحاسب والبرمجيات والإلكترونيات , ومشروع "نظام متابعة اليتيم" في مسار علوم الحاسب والبرمجيات والإلكترونيات بمشاركة الطالب ريان الخليفة ، ومشروع "روبوت عمليات اللحام" في مسار الأجهزة الصناعية والتجارية.

// انتهى //

17:53ت م

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