شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / نائب وزير الدفاع: المبادرة الجديدة تعكس اهتمام المملكة باستقرار اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وقف إطلاق النار الشامل يهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن

-سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها

-نؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت اشراف ومراقبة الأمم المتحدة

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن ، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل.

وقال نائب وزير الدفاع أن المبادرة الجديدة تعكس اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.

وإعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الاطماع الإيرانية، ونأمل سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان : سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت اشراف ومراقبة الأمم المتحدة.