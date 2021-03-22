شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي ، بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة اليوم ، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل عبر وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة ، وذلك في سياق الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان ، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة. وثمن الدكتور العثيمين ، الحرص المستمر للمملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية ، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. كما دعا جميع الأطراف للقبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني ، وإعلاء مصالح الشعب اليمني.