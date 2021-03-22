شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون : مبادرة المملكة تعكس الحرص الكبير لإنهاء الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتي أعلن عنها اليوم الإثنين ، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة ، والتي تأتي بهدف إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار شامل في اليمن تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة والالتزام بترتيبات اتفاق ستوكهولم بشأن إيرادات ميناء الحديدة في البنك المركزي اليمني بالحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات الموظفين المدنيين حسب مسيرات الرواتب ٢٠١٤ ، وبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن ودعما لجهود مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن .

وأكد الحجرف أن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير و الرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية ولكي ينعم الشعب اليمني بكل أطيافه بالأمن و الاستقرار بعد سنوات من الحرب نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية و كذلك استمرار التدخلات الإيرانية ودعمها للمليشيات الحوثية ، تلك الحرب التي طالت مقدرات اليمن و الشعب اليمني واستقراره .

و دعى الحجرف كافة الأطراف اليمنية إلى الاستجابة والقبول بمبادرة المملكة العربية السعودية لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في كافة المحافظات اليمنية ، كما دعى المجتمع الدولي لتبني ودعم هذه المبادرة التي تأتي اليوم لإنقاذ اليمن و لرفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني و لتهيئة الأجواء للانخراط في العملية السلمية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني و قرار مجلس الأمن 2216.

وثمن الحجرف دور و جهود المملكة العربية السعودية لدعم أمن اليمن واستقراره ، كما أشاد بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان لإنهاء الأزمة اليمنية .

وختم الحجرف بتأكيده على حرص دول مجلس التعاون على تقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني الشقيق واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي بما يحفظ لليمن أمنه ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.