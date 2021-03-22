شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف طالب..تدشين مبادرة «الفاقد التعليمي» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير تعليم الأحساء حمد العيسى، اليوم، المسار التعليمي التطوعي، ضمن مبادرة "ألهم.. شارك وطن" لتعزيز جهود ومبادرات مأسسة العمل التطوعي المتخصص بالأحساء، التي تنظّمها غرفة الأحساء بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالأحساء.

وأكد أهمية المبادرة في دعم جهود مأسسة ورفد العمل التطوعي التعليمي وبناء مسارات تطوعية تخصصية تساهم في تحقيق التنمية بالأحساء، وأهمية دور الشراكات المجتمعية في دعم وتنمية مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي الإنمائي .

وشهد المسار تسجيّل 15 ألف طالبًا وطالبًة بالأحساء ضمن البرنامج الهادف لتعزيز الفاقد التعليمي ومساعدة وتقوية الطلاب والطالبات دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية بالأحساء، والاستفادة مما يزيد عن 1400 ساعة عمل تطوعية، وتقديم 300 حصص دراسية تطوعية افتراضية من خلال تقنية "زووم"، يقدّمها 60 معلمًا ومعلمة، بالإضافة إلى مشرفين ومشرفات في تخصصات تعليمية مختلفة وذلك حتى الـ 19 من شهر شعبان الجاري.