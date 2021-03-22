التعليم تنشر استفتاء بشأن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التعليم استفتاء بشأن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية.

مواعيد رمضان:

ودعت التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أولياء الأمور للتصويت على كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور: هنا.

وحدات التوعية الفكرية:

في سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم عن إنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات؛ وفقًا للنموذج التشغيلي المعتمد، بما يعزز من قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال.

وقال وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ: “إن الوزارة تهدف من إنشاء وحدة التوعية الفكرية في كل إدارة تعليم وجامعة لتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، وتشجيع المبادرات العلمية والبحثية في القضايا الفكرية”، مشيرًا إلى أن الوحدة ستعمل على رصد المخالفات والأفكار والسلوكيات المتطرفة والمنحلة، والظواهر السلبية التي تدعو إلى الاختلال والخروج عن مصفوفة القيم المجتمعية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة في ضوء الأنظمة واللوائح.



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