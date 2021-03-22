الكويت والبحرين والأردن يدعمون مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الكويت والبحرين والأردن دعمهم لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية.

إنهاء الأزمة في اليمن:

وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدًا أنها تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأضاف خلال مؤتمر اليوم، أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تنص على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية، وهي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وتابع أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تهدف للتوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية، مضيفًا: “نؤكد حقنا في حماية أراضينا والدفاع عن المملكة في مواجهة أي عدوان”.

وأردف: إيران السبب الرئيس في التصعيد باليمن عبر دعمها المستمر للحوثيين”.

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