الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في البلاد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمنت الحكومة الشرعية في اليمن موقف السعودية تجاه كل ما قدمته لليمن بمختلف المجالات، كما رحبت بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في البلاد.

إنهاء الأزمة في اليمن:

وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدًا أنها تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأضاف خلال مؤتمر اليوم، أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تنص على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية، وهي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وتابع أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تهدف للتوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية، مضيفًا: “نؤكد حقنا في حماية أراضينا والدفاع عن المملكة في مواجهة أي عدوان”.

وأردف: إيران السبب الرئيس في التصعيد باليمن عبر دعمها المستمر للحوثيين”.

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