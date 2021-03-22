شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين وولي العهد يهنئان باكستان بذكرى اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، في برقية بعثها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه».

إلى ذلك هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، في برقية بعثها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ إصابة دولتكم بفيروس كورونا المستجد، وأبعث لدولتكم أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وأن لا تروا أي سوء».