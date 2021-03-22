شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المكلف حديثا المهندس محمد الزهراني.

وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، المهندس الزهراني بمناسبة تكليفه، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله.

إلى ذلك تسلم أمير منطقة مكة المكرمة، التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، المشرف العام على الهيئة بالمنطقة محمد اللحياني.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن محتوى التقرير الذي يتضمن أعمال الهيئة في الوصاية على أموال القصر الذين لا ولي ولا وصي لهم، كذلك إدارة أموالهم وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.

من جهة ثانية استقبل الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة بجدة، مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة أسامة الصبحي، الذي سلمه تقريرا عن أعمال الفرع.

واستمع نائب أمير منطقة مكة إلى شرح عن جهود الفرع خلال جائحة كورونا التي تم خلالها تسخير التقنية لتنفيذ أعمال الإحصاء في مختلف الجوانب، فيما قدم الصبحي شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة على دعمها لأعمال التعداد السكاني.