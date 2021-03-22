شكرا لقرائتكم خبر إصدار أول شهادة معتمدة لمكافحة آفات الصحة العامة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، أول شهادة تأهيل في مجال أنشطة التطهير والتبخير لإبادة الحشرات والقوارض، الصادرة من الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي المهندس محمد باحارث أن الشهادة تتيح لأصحاب الشركات العمل النظامي في مجال مكافحة آفات الصحة العامة والتطهير والتعقيم وتنظيف خزانات المياه، وإبرام العقود الرسمية مع أصحاب المنازل والفنادق والشقق السكنية والمنشآت الأخرى داخل الحدود الإدارية لمدينة مكة وتحت مظلة أمانة العاصمة المقدسة.

ودعا باحارث، الشركات الراغبة في العمل بمجال مكافحة آفات الصحة العامة المبادرة بالتسجيل لدى الأمانة واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة؛ للحصول على الشهادة والإسهام في أعمال الإصحاح البيئي والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة.

من جهة ثانية تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال رفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق لأهالي مكة المكرمة وزوارها، ضمن خطة تأهيل وتطوير مشاريع البنية التحتية لجميع الشوارع والمخططات بالعاصمة المقدسة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة التطوير والتأهيل الشاملة التي تنفذها الأمانة؛ لتحسين وتطوير شبكة الطرق من التصدعات والحفريات، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة ورفع كفاءتها إلى مستوى أفضل.

من أعمال إدارة الطرق والإنارة بمكة تنفيذ أعمال السفلتة لـ:

