السعودية | ترحيب عربي بمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

شكرا لقرائتكم ترحيب عربي بمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتوالى ردود الأفعال العربية المرحبة بالمبادرة التي أطلقتها السعودية، اليوم الاثنين، لحل الأزمة في اليمن.

وفي هذا السياق، أعربت مصر عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية. وثمّنت مصر "الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية".

ودعت مصر "كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن".

بدورها أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد البحرين "للمبادرة النبيلة" التي أعلنتها السعودية. وأشادت بـ"المواقف السعودية المشرفة الداعمة للجمهورية اليمنية، وسعيها الدائم لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وما قدمته من عون ومساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني".

مخيم للنازحين في مأرب

وأعربت عن "تطلع البحرين بأن تلقى هذه المبادرة السعودية الخيرة تأييداً وترحيباً من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلم والأمن إلى اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الإعمار والتنمية والازدهار".

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية "اعتزاز مملكة البحرين وتقديرها للدور الأساسي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية".

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الكويتية "الأطراف اليمنية للتفاعل الإيجابي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة". وقالت إن المبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن "تؤكد على سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

من الإعلان عن المبادرة السعودية اليوم

بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دعم عمّان للمبادرة التي أعلنتها السعودية للتوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

كذلك، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف المجتمع الدولي "لتنبي ودعم المبادرة السعودية". وحثّ "كافة الأطراف اليمنية للاستجابة لمبادرة السعودية لتجاوز العقبات القائمة".

في السياق نفسه، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالمبادرة السعودية. وثمن "الحرص المستمر للمملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

ودعا العثيمين "جميع الأطراف للقبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، وإعلاء مصالح الشعب اليمني".

بدورها، رحبت السفارة الصينية باليمن بالمبادرة السعودية، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي.