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وزير الخارجية الأمريكي: ندعم مساعي السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

وزير الخارجية الأمريكي: ندعم مساعي السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن

تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار

متابعات الخليج 365 - الرياض

رحب وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية، مؤكداً أن بلاده تدعم مساعي السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

إنهاء الأزمة في اليمن: 

وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدًا أنها تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأضاف خلال مؤتمر اليوم، أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تنص على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية، وهي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وتابع أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تهدف للتوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية، مضيفًا: “نؤكد حقنا في حماية أراضينا والدفاع عن المملكة في مواجهة أي عدوان”.

وأردف: إيران السبب الرئيس في التصعيد باليمن عبر دعمها المستمر للحوثيين”.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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