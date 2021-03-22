الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متحدث التحالف: وقف إطلاق النار باليمن مشروط بقبول المبادرة السعودية من كافة الأطراف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد العميد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن وقف إطلاق النار باليمن مشروط بقبول المبادرة من كافة الأطراف.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر إعلان مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن، اليوم الاثنين، أنه ليس هناك وقف لإطلاق النار حالياً إنما هي مبادرة سياسية نأمل أن يتم قبولها لإسكات أصوات البنادق.

إنهاء الأزمة في اليمن:

وأعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدًا أنها تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأضاف خلال مؤتمر اليوم، أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تنص على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية، وهي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي وسلطنة عُمان.

وتابع أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تهدف للتوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية، مضيفًا: “نؤكد حقنا في حماية أراضينا والدفاع عن المملكة في مواجهة أي عدوان”.

وأردف: إيران السبب الرئيس في التصعيد باليمن عبر دعمها المستمر للحوثيين”.

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