هل يزيل الملح طبقة الجير من الأسنان؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يتكون الجير على الأسنان في معظم الأوقات نتيجة إهمال غسل الأسنان والعناية بالفم، وتناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تحفز تكون مادة صفراء على السطح الخارجي للأسنان، بالإضافة للعادات السيئة، مثل التدخين وتناول المشروبات الغازية والكثير من السكريات، ويلجأ البعض إلى تفريش الأسنان بالملح يوميًا بجانب المعجون لإزالة الجير فهل يفيد ذلك؟

طريقة شعبية متداولة:

وأوضحت استشارية الأسنان الدكتورة رحمة عامر، أن اختيار الملح لتنظيف الأسنان وإزالة الطبقة الجيرية التي تعرف بالبلاك تعتبر اختيار وطريقة شعبية متداولة وليست طبية التي تتم في عيادات الأسنان عبر الأجهزة، ورغم كون استخدام الملح طريقة آمنة وطبيعية لتنظيف الأسنان من الجير وإزالة البقع وتطهير الأسنان إلا إنه لا يضمن إزالة الجير بطريقة صحيحة تضمن عدم تعرض اللثة للالتهابات الناتجة عن وجود البلاك، فللملح فوائد عديدة ومنها خصائصه المضادة للجراثيم، وقتل البكتيريا المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة، ولكن لا تعتبر تلك الطريقة مجدية في حال وجود انتشار كبير للطبقة الجيرية.

يحتوي على الفلورايد:

وبينت أن ملح البحر على الفلورايد المفيد لتعزيز صحة الأسنان، حيث يساعد الفلورايد على حماية الأسنان من الأضرار الحمضية، ويمنع تطور تسوس الأسنان، كما يساعد الشطف المنتظم والغرغرة بماء ملح البحر الفاتر على تخفيف تقرحات الفم، ونزيف اللثة، وآلام التهاب الحلق ، ولكن ذلك يفيد إذا لم يكن هناك انتشار كبير للبلاك ، فاستخدام الملح يفيد في الحالات البسيطة.

نصائح ووصايا مهمة:

ونصحت الدكتورة رحمة الأفراد الذين يعانون من وجود البلاك والطبقة الصفراء وخصوصًا المدخنين والأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من القهوة والمشروبات الغازية ، فالملح قد لا يفيدهم كثيرًا ولابد من إزالة البلاك بمتابعة طبية ، وبجانب ذلك ينصح الجميع بغسل الأسنان مرتين يوميًا فذلك يساعد على إزالة جزيئات الطعام العالقة في الأسنان والتي عادة إذا أهملت تسبب تهيج والتهاب اللثة، والحرص على المضمضة بغسول الماء فذلك يقضي على تكاثر البكتيريا حيث تتعرض البكتيريا إلى بيئة قلوية الذي يجعل من الصعب على الجراثيم التكاثر، والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر، لأنها تزيد احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان، تجنب التدخين أو الشيشة فهي تساعد على تهالك السن وتسوسه، كما تسبب رائحة كريهة للفم، والحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على عنصر الكالسيوم الضروري لصحة السن، كالحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان، والفواكه الطازجة.



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