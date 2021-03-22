العالم يتحد لمواجهة المناخ في يوم الأرصاد فماذا تعرف عنه؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تشارك المملكة ممثلة في المركز الوطني للأرصاد العالم غدًا الثلاثاء الاحتفال بيوم الأرصاد العالمي والذي يوافق 23 مارس من كل عام، إذ يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار “المحيطات – مناخ العالم وطقسه”.

تأسيس منظمة الأرصاد:

وقال المختص الأرصادي محمد فلمبان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن 23 مارس هو اليوم العالمي للأرصاد الجوية، ويعد الاحتفال بهذا اليوم تخليداً لذكرى تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 23 مارس من عام 1950 ، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مكافحة تغير المناخ والحد من الكوارث المرتبطة به.

دقة المعلومة الأرصادية:

وتابع أن المملكة العربية السعودية ممثلة في الأرصاد الجوية قدمت دوراً بارزاً في التفاعل مع جميع المستفيدين سواء في جانب الخدمات اليومية أو برامج التوعية والتثقيف، مؤكداً أن وجود الأنظمة والتشريعات للأرصاد أسهمت في تنظيم المعلومة الأرصادية والحد من التشويش على معلومات الرصد.

التنبؤ بأحوال الطقس:

وتابع فلمبان أن علم الأرصاد الجوية يختص بدراسة الجو التي ترتكز على أحوال الغلاف الجوي، فهو مجموعة من التخصصات العلمية التي تعني بدراسة المناخ والتنبؤات الجوية، وشهد القرن الحالي تطورًا سريعًا في علم الأرصاد الجوية بعد تطور شبكة مراقبة حالة الطقس (محطات الأرصاد الجوية)، كما شهد تقدمًا كبيرًا في التنبؤ بأحوال الطقس، وذلك بعد تطور أجهزة الحاسب الإلكتروني والرادارات.

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