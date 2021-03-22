وزير الخارجية يدعو الحكومة الشرعية والحوثيين لقبول مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تدعو الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيا الحوثي للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة، مشددًا على أنها فرصة للحوثيين لوقف معاناة اليمنيين.

اتفاق سياسي شامل:

جاء ذلك خلال مؤتمر وزير الخارجية لإعلان مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى اتفاق سياسي شامل، مشدداً على أن المملكة تؤكد على حقها الكامل في الدفاع عن أرضيها وشعبها ضد اعتداءات ميليشيات الحوثي.

دور إيراني مزعزع:

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: نأمل أن يتوقف الحوثي عن استخدام خزان صافر لابتزاز المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن إيران تلعب دوراً مزعزاً للاستقرار في المنطقة في اليمن على وجه الخصوص.

وقال وزير الخارجية إن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تتطلب جهوداً أممياً لإنجاحها.



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