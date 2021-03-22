ورشة عمل عن الترقيات والتظلمات والبيانات الوظيفية في منصة مسار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، ورشة عمل تعريفية بعنوان” الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار” بحضور من مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى.

محاور الورشة:

واشتملت الورشة على العديد من المحاور التي توضح الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية “مسار” مثل خدمة” الترقيات والتظلمات وبياناتي ” وكافة الإجراءات المتعلقة فيها وكيفية الاستفادة منها كل على حدة مع التفصيل في شرح آلية الترشيح للترقيات ومراحلها إلى حين صدور القرارات بالإضافة إلى مناقشة بعض استفسارات الحضور وطرح الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المستفيدين من الخدمات.

وأوضح مدير عام الفرع منيف الحربي أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم خدماتها لهم بفاعلية من خلال توضيح الأنظمة والقرارات المتعلقة.



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