شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يتفقد مطاعم ومستودعات غذائية بخميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مطاعم ومستودعات غذائية بخميس مشيط، استعداداً لشهر رمضان المبارك، ضمن حملة الأمانة الرقابية التي دشنتها مؤخراً وتشمل جميع البلديات؛ بهدف متابعة المطاعم والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية والبلدية وكل ما يقدّم للمستهلك.

ونفذت الفرق الرقابية واللجان الصحية المعنية بأمانة عسير، العديد من الجولات الرقابية ضمن الحملة التي شملت المطاعم والمستودعات والمنشآت الغذائية والملاحم وأسواق النفع العام، وتم ضبط الكثير من المخالفات التي طُبقت عليها لائحة الغرامات والجزاءات، إضافةً إلى إغلاق أكثر من 100 منشأة منذ انطلاق الحملة بعد رصد الفرق الرقابية مخالفات صحية وبلدية متنوعة داخل هذه المنشآت والمطاعم.

وتعمل أمانة المنطقة على استمرار الحملة الرقابية حتى انتهاء شهر رمضان نظراً لزيادة الإقبال على تلك الأنشطة، ولضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت، والتأكد من توفير غذاء آمن وسليم وسلامة كل ما يقدم ويُمارس داخل هذه المنشآت، والقضاء على المخالفات المرصودة خلال أعمال الحملة التي تنوعت بين ضبط مواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد، وأخرى منتهية الصلاحية، وعرض مواد مجهولة المصدر، وسوء تداول وتخزين المواد الغذائية، ورخص منتهية، وتدني مستوى نظافة أماكن التحضير والتجهيز، ووجود حشرات، كما تعمل الأمانة على تكثيف جهودها خلال هذه الفترة ومع دخول شهر رمضان؛ حرصاً على تأمين سلامة الغذاء المقدّم من خلال تكثيف الفرق والجولات الميدانية على فترات صباحية ومسائية بإشراف الإدارات واللجان المعنية بالأمانة والبلديات، ودعت الجميع للتواصل عبر 940 لرفع البلاغات والملاحظات.