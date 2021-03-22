شكرا لقرائتكم خبر عن 2600 جولة رقابية بأسواق الطائف وانخفاض التجاوزات 96% والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كثفت أمانة الطائف أعمال الرقابة الميدانية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة من خلال خطط البلديات الفرعية، ضمن جهود الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ومتابعة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى، وذلك من خلال الفرق الرقابية العاملة على مدار اليوم.

وأنجزت فرق الرقابة الميدانية أكثر من 2600 جولة رقابية شملت أسواق ومجمعات ومحلات تجارية، ومطاعم ومخابز وبوفيهات، وملاحم، ومراكز خدمات السيارات والورش الفنية والصناعية، وأنشطة غذائية وتجارية أخرى خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت أمانة الطائف أن الأعمال الرقابية المكثفة ساهمت في الحد من مخالفات الإجراءات الاحترازية، إذ انخفضت نسبة التجاوزات والمخالفات بنسبة تجاوزت 96% خلال الشهر الماضي، وركزت فروع البلدية خلال الجولات على تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة، والملصقات التوعوية والتثقيفية وملصقات تحديد المسارات والتباعد الجسدي.

وبينت الأمانة أن الحملات الرقابية توسعت لتصل الأنشطة التجارية بالضواحي والقرى وعلى الطرق السريعة، دون تهاون في تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما رصد مراقبو البلديات الفرعية خلال الجولات الميدانية تجاوزات صحية تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وعرض مواد منتهية الصلاحية، واستخدام لحوم مجهولة المصدر وغير ذلك من المخالفات التي تم التعامل معها بشكل فوري.

وكانت البلديات الفرعية أغلقت 3 محلات مخالفة خلال الحملات الميدانية رصدت بها تهاونا في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورنا المستجد (كوفيد - 19)، وأشارت أمانة الطائف إلى أن الجهد البلدي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مستمر وفق برامج عمل (صباحية مسائية) وخلال أيام الإجازة الأسبوعية، علماً بأن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على الصحة العامة.