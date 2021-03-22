شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يؤكد على رفع كفاءة المعيل بالتأهيل والتدريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة التوجه لرفع كفاءة المعيل في الأسر المحتاجة، بالتعليم والتدريب والتمويل، بما يؤهله لتأمين متطلبات أسرته، وثمن خلال تدشينه (عبر الاتصال المرئي) مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دور التكافل القائم في وطن الخير والعطاء.

وأكد الأمير حسام أهمية الصندوق المجتمعي بمنطقة الباحة، لرصد ومواكبة أهداف المبادرات للحاجات المجتمعية واستيعابها، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بالأُسر المحتاجة، والسعي الحثيث لرفع كفاءة المعيلين بالتعليم والتدريب وتمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تأمين مستلزماتهم واحتياجاتهم وتوفير السلال الغذائية لهم وسقيا الماء، مثمناً جهود القائمين على المبادرات ودورهم التفاعلي على مدار الساعة.

فيما أوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق الشايق أن الصندوق المجتمعي حريص على المعالجة الفورية للاحتياجات الأسرية، مؤكداً تأمين السلال الغذائية للأسر المتضررة من جائحة كورونا، تزامناً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المبادرة ستوزع خلال الأسابيع المقبلة 15 ألف سلة رمضانية، في عدد من محافظات المنطقة، وتأمين المياه للأسر المتضررة من الجائحة (بمحافظات القطاع التهامي)، بهدف دعم هذه الأسر في فترة الصيف وتزامناً مع ارتفاع حاجة الأسر للمياه، ومساعدتها على مواجهة الجائحة والظروف التي تمر بها على أن تكون جميع الأسر مسجلة بخدمات الجمعيات الخيرية والضمان.