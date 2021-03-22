شكرا لقرائتكم خبر عن 96 % نسبة رضا المستفيدين عن خدمات مراكز تلقي اللقاح في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أظهر قياسٌ أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لرحلة تلقي المستفيدين من لقاح فايروس كورونا - كوفيد 19 - أن نسبة رضا المستفيدين تصل إلى 96 % أثناء رحلتهم لتلقي اللقاح، وتعكس تلك النسبة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية وتكاتفها لتقديم أفضل الخدمات لمستفيديها والحرص على رضاهم أثناء تقديم الخدمات.

وأعرب مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد بن عبدالله القعود بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة في دعمها لكافة الجهات الحكومية لـمواجهة تلك الجائحة على نحو عالٍ من الدقة والإنجاز، منوهاً أن النتائج الإيجابية تعكس جودة الخدمات الحكومية التي تُقدم للمستفيدين، ما يؤكد حرص المملكة من خلال جهودها المضنية في سبيل تحقيق صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وبيّن المهندس القعود أن تلك النتائج الإيجابية المرضية تُثبت إمكانية وقدرة المملكة على مواجهة الجائحة، إذ أقامت الجهاتُ المعنية المراكز المتخصصة لتقديم اللقاحات في كافة المناطق وفق أعلى المعايير وبجودة عالية، إضافة إلى التأكيد على اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وأشاد القعود بجهود الجهات الحكومية التي بذلت كافة الإمكانيات من أجل مواجهة الجائحة والحيلولة دون اتساع أعداد المصابين، مبيناً أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم تنفيذ قياس رضا المستفيدين عن خدمات تلقي لقاح فايروس كورونا - كوفيد 19، حيث وصلت نسبة الرضا العام عن الرحلة 96 %، فيما وصلت التقييمات إلى أكثر من 460 ألف تقييم وزعت على ما يفوق 500 مركز لقاح منشرة في كافة مناطق المملكة.

وتطرق مدير مركز «أداء» إلى جودة وسهولة حصول المستفيد على موعد لتلقي اللقاح عبر استخدام تطبيق «صحتي» الذي يضمن سلامة حصول المستفيد على الموعد المحدد ويمكنه من اختيار التوقيت الملائم له، كما أن التطبيق يُمكن المستفيد من الإطلاع على أقرب مركز لتلقي اللقاح واختيار التاريخ المناسب.