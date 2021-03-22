مركز الأرصاد: 5 مناطق تشهد عواصف ترابية وارتفاع الحرارة.. غدًا الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، تكون عواصف ترابية تتجاوز سرعة الرياح خلالها من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك).

ووفق المركز تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية كذلك منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء بالدرجة المئوية على معظم مناطق المملكة: