الرياض و5 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الـ«24» ساعة الماضية.

تصدرت منطقة الرياض، عدد الإصابات بتسجيل 184 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 73 حالة، وسجلت مكة المكرمة 66 حالة، والقصيم 14 حالة.

وسجلت مناطق حائل والمدينة المنورة والحدود الشمالية 12 حالة لكل منهم، وسجلت تبوك 8 وسجلت منطقتا عسير والجوف 6 حالات لكل منهما وسجلت جازان 5 والباحة 4 ونجران حالتين.

إجمالاً، أعلنت الوزارة عن تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 4 حالات وفيات، رحمهم الله، وتسجيل 387 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 374,799 حالة.

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