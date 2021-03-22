أخبار السعودية اليوم.. المملكة الأولى عربيًا بعدد الأقمار الصناعية.. وتوفير أكبر محطتين للتبريد في العالم داخل المسجد الحرام

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021م منها: السعودية الأولى عربيًا بعدد الأقمار الصناعية، و نجاح إطلاق القمر الصناعي الأول لجامعة الملك سعود «كيوب سات»، وتوفير أكبر محطتين للتبريد والتكييف في العالم داخل المسجد الحرام.

بعد إطلاق «شاهين وكيوب سات».. السعودية الأولى عربيًا بعدد الأقمار الصناعية

أكدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيًا بعدد الأقمار الصناعية.

نجاح إطلاق القمر الصناعي الأول لجامعة الملك سعود «كيوب سات»

أعرب رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المكعب « CubeSat / كيوب سات» اليوم من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي سيوز 2 «Soyouz2»، كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.

«الأرصاد» تنبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

استعدادًا لرمضان.. توفير أكبر محطتين للتبريد والتكييف في العالم داخل المسجد الحرام

تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من استعداداتها لموسم رمضان المبارك لهذا العام من خلال طاقاتها وكوادرها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام؛ حيث تستمر أعمال التكييف وصيانتها الدورية في المسجد الحرام؛ بما يضمن استمرار تبريد الأجواء على مدار الساعة مع دخول موسم الصيف.

القبض على 17 شخصًا سرقوا مركبات واقتحموا استراحات بالرياض

ألقت شرطة الرياض، اليوم الاثنين، القبض على 17 شخصًا في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة في مدينة الرياض وعدد من المحافظات المجاورة لها، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

«الشؤون الإسلامية» تنفذ 140 ألف جولة رقابية على المساجد خلال أسبوع

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 21063 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع السابع؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال سبعة أسابيع 146.498 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

«الزكاة والدخل» تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن فبراير

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر فبراير الماضي، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري.

2600 جولة رقابية بأسواق الطائف وانخفاض التجاوزات 96%

كثفت أمانة الطائف أعمال الرقابة الميدانية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة من خلال خطط البلديات الفرعية، ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومتابعة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى، وذلك من خلال الفرق الرقابية العاملة على مدار اليوم.

«هدف»: دورات برنامج «دروب- إن» تغطي 14 مجالًا في سوق العمل

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن الدورات التدريبية التي يتم تقديمها من خلال برنامج «دروب – إن» تغطي نحو 14 مجالًا من أبرزها: إدارة الأعمال، والبرمجة، والتصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء وغيرها من المجالات الأخرى.

«العنف الأسري» يتفاعل مع الفتاة المُعنّفة من أسرتها.. ويؤكد: جارٍ التحقق

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الإثنين، مع واقعة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل أسرتها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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